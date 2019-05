Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bienenvolk auf Hauptstraße

Maxdorf (ots)

Ein Bienenschwarm wurde am 18.05.2019 gegen 16:40 Uhr der Polizeiwache Maxdorf gemeldet. Das Bienenvolk saß in einem Baum an der Hauptstraße. Eine Gefahr für Passanten war nicht vorhanden. Ein verständigter Imker bestätigte die Ungefährlichkeit und fing die Bienen ein.

Die Polizei weist daraufhin, dass zu dieser Jahreszeit Bienenschwärme sich trennen und auf die Suche nach einer neuen Heimat unterwegs sind. Hiervon geht keine erhöhte Gefahr aus. Ein Ortsansässiger Imker kann helfen, den Tieren ein neues Zuhause zu suchen.

