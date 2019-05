Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lambsheim (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 27-jähriger Mann verantworten, welcher nach Zeugenhinweisen am Abend des 18.05.2019 in der Münchgrabenstraße in Lambsheim einen PKW führte, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Darüber hinaus kann durch die Beamten noch festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

