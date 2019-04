Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In zwei Wohnhäuser eingebrochen

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Karl-Stein-Straße hebelten unbekannte Täter am Samstag in der Zeit von 21 - 23 Uhr auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Beim Nachbarhaus gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Seitenfenster ins Haus. Der durch die Täter verursachte Schaden übersteigt den Wert des erlangten Diebesgutes. Personen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Edenkoben

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell