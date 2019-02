Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nicht genügend Abstand

Lauterecken (ots)

Auf der B 270 bei der Mälzerei bei Kreimbach-Kaulbach ist am Montagmorgen ein PKW auf den vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Die beiden PKW waren aus Richtung Kaiserslautern kommend in Richtung Lauterecken unterwegs. In Höhe der "Palatia" wollte der Fahrer des ersten Autos nach rechts auf das Werksgelände abbiegen. Der Nachfolgende erkannte diese Absicht zu spät und konnte sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Um die Mittagszeit ergab sich in Lauterecken ein ähnlicher Vorfall. Hier musste ein Fahrzeuglenker stoppen, da der vor ihm auf der B 420 fahrende Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Bei dem Auffahren des nächsten Fahrzeuges entstand allerdings nur leichter Sachschaden.

