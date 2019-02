Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufbruch eines Geräteschuppens

Thallichtenberg (ots)

Am 17.02.2019, gegen 14.00 Uhr, wurde bemerkt, dass bislang unbekannte Personen in den zurückliegenden Tagen in den Geräteschuppen hinter dem Sportplatz eingebrochen waren. Nachdem der oder die Täter zunächst versuchten, über die Eingangstür ins Innere zu gelangen, dies jedoch misslang, brachen sie ein Fenster auf. Aus dem Schuppen wurden dann Werkzeuge entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder E-Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell