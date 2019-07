Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Schreufa - 60 Rundballen beschädigt, Folien zerschnitten

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden richteten Unbekannte an, die 60 Rundballen bei Schreufa beschädigten.

Am Freitagmorgen stellte ein Landwirt aus Schreufa fest, dass auf seiner Wiese beim Alten Festplatz von Schreufa die Folien an insgesamt 60 Silage-Ballen zerschnitten waren. Der oder die unbekannten Täter hatten die Folie offensichtlich mit einem Messer zerschnitten, dabei ritzten sie auch einen Schriftzug in die Folie. Dieser war nur schwer erkennbar, könnte aber "LOVE WAS HERE" lauten. Der Tatort befindet sich an der Landstraße in Richtung Sachsenberg, die Tatzeit liegt zwischen dem 15. Juni und dem 5. Juli. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

