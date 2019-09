Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Fahrradgeschäft, Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Radsportgeschäft in der Theodor-Heuss-Straße in Weinheim brachen in der Nacht zum Samstag bislang Unbekannte mit brachialer Gewalt ein.

Der oder die Täter warfen gegen 03:30 Uhr eine Axt in die Glastür des Fachgeschäfts und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt zu den Geschäftsräumen. Von dort ließen sie die mit Wechselgeld gefüllte Ladenkasse und eine bislang noch nicht näher bezifferbare Anzahl an Fahrrädern mitgehen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, das wegen Einbruchsdiebstahl ermittelnde Polizeirevier in Weinheim unter 06201/1003-0 anzurufen.

