Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sechs Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Verlauf des Samstag wurden der Polizei sechs Wohnungseinbrüche im Bereich Neckarstadt und der Innenstadt gemeldet. In der Lenaustraße gelangten die Täter im Zeitraum vom Freitagabend 21.00 Uhr bis Samstag 14.45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort in zwei Wohnungen ein. In der Carl-Benz Straße wurde ebenfalls in zwei Wohnungen eingebrochen. Die 55-jährige Geschädigte der einen Wohnung war am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr außer Haus als die Einbrüche passierten. Im Quadrat H 7 wurde ebenfalls in zwei Wohnungen eingebrochen. Hier lag der Tatzeitraum zwischen 10.15 Uhr und 21.00 Uhr am Samstag. In allen Fällen wurde jeweils die Wohnungstür aufgehebelt und es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010, oder dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621-12580, in Verbindung zu setzen.

