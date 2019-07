Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Rundballen beschädigt Wittmund - Schranke übersehen

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Rundballen beschädigt: Auf bisher nicht bekannte Weise begannen in Marx auf einer Fläche an der Hauptstraße ca. 100 Rundballen Heu an zu qualmen. Der Geschädigte hatte dies selbst am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 10.25 Uhr festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit den Wehren aus Marx und Friedeburg (ca. 30 Wehrleute mit 6 Fahrzeugen) an und löschten die Ballen ab. Bei einer Heumessung einige Tage zuvor war noch nichts besonderes festgestellt worden. Eventuell begünstigten die warmen Temperaturen der letzten Tage eine Selbstentzündung.

Wittmund - Schranke übersehen: Zu einem Verkehrsunfall war es am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 06.45 Uhr in Wittmund, Ortsteil Asel, Barg-Steinhamm (Bundesstraße 210) gekommen. Der 47-jährige Fahrer eines Mercedes LKW kam aus Richtung Jever und übersah an der Unfallstelle das rote Blinklicht der Schrankenanlage, die sich gerade schloss. Der LKW fuhr gegen die Schranken, die dadurch beschädigt wurden. Auch am LKW entstand ein Schaden im Bereich der Windschutzscheibe. Die Schadenshöhe wird auf über 10.000,- EUR geschätzt. Der Bahnverkehr wurde durch den Unfall nicht behindert. Eine Absicherung des Überganges erfolgt derzeit durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

