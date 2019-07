Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Betrüger unterwegs Aurich - Schild gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Betrüger unterwegs: In Aurich sind wieder einmal Betrüger unterwegs. Diese klingeln an Haustüren und bieten ihre Tätigkeiten für Grundstücksarbeiten an. Dabei sind die Arbeiter sehr freundlich und hilfsbereit. Ob Einfahrten zu reinigen sind oder Dächer von Moos zu befreien oder ähnlichen Arbeiten, alles wird angeboten. Die Preise sind allerdings teilweise extrem hoch und die erledigten Tätigkeiten, wenn es überhaupt dazu kommt und die Handwerker nicht unter Mitnahme des Geldes unter einem Vorwand das Grundstück verlassen, lassen sehr zu wünschen übrig. Die Polizei warnt vor diesen Haustürgeschäften. Bleiben Sie kritisch und erkundigen Sie sich erst bei örtlichen Fachbetrieben über die zu erwartenden Kosten für diese Arbeiten.

Aurich - Schild gestohlen: Unbekannte Täter entwendeten in Aurich ein Hinweisschild. Dieses stand am Barger Weg und die Aufschrift lautete: Arztpraxis. Die Täter hatten das Schild in der Nacht zu Dienstag, 23.07.2019, abgeschraubt und mitgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

