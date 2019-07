Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Sachbeschädigung Langeoog - Brandstiftung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landkreis Wittmund (ots)

Holtgast - Sachbeschädigung: Unbekannte Täter zerstörten in Holtgast eine Tischtennisplatte. Diese befindet sich auf einem Spielplatz an der Straße Am Bahnsteig. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 19.07.2019, und Sonntag, 21.07.2019. Die Platte ist aus massivem Beton und kann nicht mehr benutzt werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Langeoog - Brandstiftung: Am Dienstagmorgen, 23.07.2019, bemerkte eine aufmerksame Bootsfahrerin gegen 04.40 Uhr einen Feuerschein auf der Insel Langeoog und verständigte Feuerwehr und Polizei. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter auf der sogenannten Katastrophenstraße (knapp nordwestlich des Schloppsees) eine Sitzbank in Brand gesetzt hatten. Diese war durch das Feuer komplett zerstört worden. Die Reste wurden von der Feuerwehr abgelöscht, so dass ein Übergreifen auf das direkt daneben befindliche Gehölz geringgehalten werden konnte. Weiter hatten vermutlich die gleichen Täter eine Holzpalette in Brand gesetzt, dieses Feuer ging allerdings von allein wieder aus. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Langeoog, 04972/810, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell