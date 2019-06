Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in ein Sanitärgeschäft...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Koblenzer Stegemannstraße zu einem Einbruch in ein Sanitärgeschäft. Vermutlich gegen 03:00 Uhr brach der Täter ein, durchwühlte alle Schränke und entnahm das Geld aus der Geschäftskasse. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Einbruch unter der 0261 103-0.

