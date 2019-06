Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: ZU tief ins Glas geschaut...

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zum Altlöhrtor hier in Koblenz gerufen. Kurz nach Mitternacht fiel dort eine stark betrunkene Dame auf, die unaufhörlich auf die Straße schwankte. Passanten gelang es nicht, vor dem Eintreffen der Polizei, die Frau davon abzuhalten immer wieder in gefährlicher Art und Weise die Straße zu betreten. Um Schlimmeres zu verhindern und um ihren Rausch auszuschlafen, übernachtete die Dame im Polizeipräsidium.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell