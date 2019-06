Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hochwertige E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.06. auf Freitag, 14.06. wurden 2 hochwertige E-Bikes der Marke HAIBIKE vom Campingplatz Lützel, Am Ufer, entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Herren MTB und ein weiß/blaues Damen MTB. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Metternich gerne telefonisch oder per Mail entgegen.

Polizeipräsidium Koblenz

FZ, H. Drees

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



