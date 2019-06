Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei rettet psychisch kranken Mann aus dem Rhein

Koblenz (ots)

Am Freitag, 14.06. wurde der Polizei Koblenz gegen 15.00 Uhr eine psychisch auffällige Person im Bereich Oberwerth gemeldet. Der Mann säße, so die Erstmeldung, mit einem Messer im Bereich der Rheinwiese. Kurz darauf trafen die Beamten an vorgenannter Örtlichkeit ein, der Mann wurde zu diesem Zeitpunkt bereits ärztlich betreut. Bei Erkennen der Polizeibeamten rannte der Mann plötzlich los und begab sich in den Rhein, wo er sofort flussabwärts trieb und hierbei zeitweise ganz unterging. Im Bereich des Schwimmbades gelang es einem Beamten schließlich, den offenbar verwirrten Mann aus dem Wasser zu ziehen. Er wurde anschließend in die Obhut des Ordnungsamts übergeben und einer Fachklinik zugeführt.

