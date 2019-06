Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener Unfallfahrer leistet Widerstand und verletzt einen Polizeibeamten

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2 gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Im Kreutzchen" gemeldet. Laut der ersten Mitteilung sollte ein Pkw-Fahrer beim Ausparken ein vor ihm parkendes Fahrzeug gestreift und hierdurch beschädigt haben. In einer weiteren Meldung bei der Polizei wurde dann mitgeteilt, dass der Unfallverursacher ein aggressives Verhalten zeigen würde. Der eingetroffenen Streifenwagenbesatzung gelang es nicht den alkoholisierten Mann zu beruhigen. Nachdem der 63jährige Mann versuchte, die eingesetzten Beamten anzugreifen, wurde dieser gefesselt. Aufgrund des starken Widerstandes gegen die Maßnahmen wurde hierbei ein Beamter verletzt. Der Mann wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Ob der Mann "nur" unter dem Einfluss von Alkohol oder auch weiterer Substanzen stand, werden die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen zeigen. Aufgrund zahlreicher Schaulustiger wurde die Unfallaufnahme sowie die Durchführung weiterer Maßnahmen deutlich erschwert und behindert. Erst nach Eintreffen von Unterstützungskräften aus dem Stadtgebiet ließ sich die Situation beruhigen.

