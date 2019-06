Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Exhibitionist mit Roller unterwegs

Koblenz (ots)

Am Freitagnachmittag meldeten zwei junge Mütter, die gerade mit ihren Kleinkindern auf der Universitätsstraße in Richtung Stadtstrand unterwegs waren, einen halbnackten Rollerfahrer, der ihnen entgegenkam. Der vermutlich ältere Mann (ca. 60 Jahre+) trug zwar einen Helm und ein schwarzes T-Shirt, jedoch war er unten unbekleidet. Der als kräftig und klein beschriebene Unhold hatte sehr helle Haut und masturbierte während der Fahrt. Er wendete sein rot-schwarzes Gefährt sogar in Höhe Uni, um nochmals an den Frauen vorbeizufahren. Dann hielt er in einer Haltebucht, stellte sich breitbeinig in Richtung der Frauen auf und masturbierte weiter. Eine der Mütter schrie ihn aus der Ferne an, so dass er sich auf den Roller schwang und das Weite suchte. Wer Hinweise zu der Person und/oder dem Roller hat, melde sich bitte bei der Polizei in Metternich oder der Kriminalpolizei, telefonisch oder per Mail.

