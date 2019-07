Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altkreis Norden (ots)

Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Auf dem Wichter Weg in Hage sollte am Dienstag, 23.07.2019, gegen 18.15 Uhr ein Opel Astra kontrolliert werden. Nach dem Anhalten flüchtete der Fahrer jedoch sofort aus seinem Fahrzeug und konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um einen 16-jährigen Norder handelte, der mit dem Opel unterwegs war. Wie er an die Schlüssel gelangte, ist derzeit nicht bekannt und wird von der Norder Polizei noch ermittelt.

