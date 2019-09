Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach/Queich, Essinger Straße, 27.9.19, 21:15 Uhr Ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Landau (ots)

Am 27.9.19, gegen 21:15 Uhr, verletzte sich ein 15-jähriger Rollerfahrer sowie sein gleichaltriger Sozius bei einem Verkehrsunfall auf der Essinger Straße in Offenbach/Queich. Beim Überholvorgang übersah der Rollerfahrer aus der Verbandsgemeinde Offenbach den bereits betätigten Fahrrichtungsanzeiger des vor ihm befindlichen PKW-Fahrers. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen Roller und PKW, woraufhin der Rollerfahrer samt Mitfahrer stürzten. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der unfallbeteiligte Roller als Kleinkraftrad zugelassen ist. Weil der Fahrer des genannten Zweirads nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, muss dieser sich zusätzlich in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rollerfahrer und Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

