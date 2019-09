Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Bei Unfall verletzt

Germersheim (ots)

Schürfwunden und Sachschaden in Höhe von 500 EUR sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 8 Uhr in der August - Keiler-Straße. Eine 38 - jährige Autofahrerin überholte einen 15 - jährigen Kleinkraftradfahrer, welcher just in diesem Moment abbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden. An den Fahrzeugen entstand Sachstand.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell