Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kronstraße/Rathausplatz 27.09.,2019, 02.20 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Am frühen Morgen des 27.9.2019, gegen 2.20 Uhr, wurden in Landau, Rathausplatz in Höhe Kronstraße unbekannte Täter beobachtet, als sie an einem abgestellten Pkw einen Reifen zerstachen. Die Täter flüchteten in Richtung Trappengasse. Eine Nahbereichsfahndung seitens der Polizei blieb erfolglos. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100EUR. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

