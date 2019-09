Polizeidirektion Landau

Am 26.9.2019, gegen 20.50 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Pkw-fahrer bei Walsheim auf die L516 auf. Ein aus Richtung Norden (Neustadt/W.) kommender 52-jähriger Pkw-Fahrer fuhr infolge überhöhter Geschwindigkeit auf den bereits eingebogenen und auf der L516 befindlichen Pkw auf. Der verursachende Pkw geriet in Brand und brannte vollständig aus. Der 52-jährige Pkw-Fahrer konnte rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Beide beteiligte Personen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000.--EUR. Die L516 musste für die Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr und die Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholeinfluss bei dem 52-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge.

