Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motorradfahrer überholt abbiegendes Auto - Zwei Menschen verletzt ++ Außergewöhnlicher Fahrraddiebstahl - Tausche alt gegen neu ++ Einbruch in die Lindenschule ++ Diebstähle beim Klön-Nachmittag ++

Rotenburg (ots)

Motorradfahrer überholt abbiegendes Auto - Zwei Menschen verletzt

Wittorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 440 zwischen Wittorf und Visselhövede sind am Donnerstagnachmittag ein Motorrad- und ein Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 34-jähriger Autofahrer aus Visselhövede kurz nach 17 Uhr mit seinem Fiat nach links in den Ziegeleiweg abbiegen wollen. Ein nachfolgender 31-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Visselhövede, erkannte diese Absicht vermutlich zu spät. Als der Biker mit seiner Kawasaki zum Überholen ansetzte, kollidierte er mit dem abbiegenden Fahrzeug. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Außergewöhnlicher Fahrraddiebstahl - Tausche alt gegen neu

Zeven. Ein bislang noch unbekannter Fahrraddieb hat am späten Donnerstagabend in der Rhalandstraße aus dem Vorgarten eines Wohnhauses ein silberfarbenes Herrenrad gestohlen. Der Täter, der als etwa 30 Jahre alter schlanker, mittelgroßer Mann beschrieben wird, ging gegen 21.30 Uhr mit seinem eigenen Rad zunächst an dem Haus vorbei. Dann kam er zurück, ließ sein Rad stehen und nahm das unverschlossene fremde Rad mit. Sein Fahrrad ließ er zurück. Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad des Herstellers Schwinn vom Typ MOAB-S mit einer 21-Gang Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Einbruch in die Lindenschule

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Lindenschule an der Lindenstraße eingebrochen. Auf der Rückseite hatten die Unbekannten zuvor eine Terrassentür zu den Klassenräumen aufgehebelt. Aus einem der Räume nahmen sie einen Fotoapparat der Marke Nikon Coolpix i.25 mit.

Diebstähle beim Klön-Nachmittag

Zeven. Während des Klön-Nachmittages im DRK-Mehrgenerationenhaus an der Godenstedter Straße ist einem der Gäste ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Die 83-jährige Zevenerin hatte ihr schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff Impulse 8c zwischen 15 Uhr und 17 Uhr verschlossen am Haus abgestellt. Nach der Veranstaltung war es nicht mehr da. Die Polizei geht in diesem Fall von einem Schaden von mehr als eintausend Euro aus. Schon während des Treffens hatte eine 70-jährige Zevenerin den Diebstahl ihrer Handtasche, die sie hinter einem Tresen abgelegt hatte, festgestellt. Die Polizei vermutet, dass beide Taten miteinander in Verbindung stehen. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell