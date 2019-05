Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 08.05.2019 - Feuer in nördlicher Innenstadt Brennt Inhalt eines 24 to Müllwagens

Gegen 9:50 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, dass aus einem LKW eines örtlichen Entsorgungsunternehmens Rauch aufstieg. Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwache 1 (Mitte) in die nördliche Innenstadt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte in der Bachstraße drang dichter schwarzer Rauch aus dem 24to LKW und zog an den Fassaden der angrenzenden Mehrfamilienhäuser hoch. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zum Fahrzeug vor um das Feuer zu löschen. Der Fahrer des Restmülltransporters unterstützte die Retter dabei, indem er die bis dahin "eingefahrenen" sieben Tonnen Müll auf die Straße entleerte. So konnten die Einsatzkräfte den Müllberg auseinanderziehen und Glutnester ablöschen. In der Zwischenzeit kontrollierten weitere Trupps die angrenzenden Wohngebäude ob eventuell gefährlicher Brandrauch in die Wohnungen gezogen war. Dies war nicht der Fall, so dass hier keine weiteren Maßnahmen nötig waren. Das Entsorgungsunternehmen organisierte nach Abschluß der Feuerwehrmaßnahmen eigenständig die Aufnahme des Mülls und die Reinigung der Straße. Die Feuerwehr war mit 16 Kräften der Feuerwache 1 (Mitte) vor Ort.

