Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, B 62, Gasometerkurve (ots)

Am Fr., 29.03.2019, gegen 12:40 Uhr, befuhren ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Fiesta und nachfolgend ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroèn Picasso die Bundesstraße 62 aus Fahrtrichtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf. In Höhe der sogenannten Gasometerkurve kam ihnen ein Lkw mit Anhänger entgegen, dessen Anhänger plötzlich nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und dadurch eine Unmenge Erdreich aufwirbelte, welches gegen die Fahrzeuge geschleudert wurde. Dabei entstand am Pkw Ford und Citroèn Sachschaden. Hinweise auf den Lkw liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

