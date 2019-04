Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Böhmerstr. 10 (ots)

Eine 55-jähriger Fahrzeughalter parkte am Fr., 29.03.19, gegen 13.00 Uhr, seinen PKW Suzuki MM Wagon vor dem Anwesen Böhmerstraße 10 in Wissen am rechten Fahrbahnrand. Als er am Sa., 30.03.19, gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass dieses im Bereich der linken A-Säule leicht beschädigt war. Vermutlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel des Suzuki, welcher daraufhin umklappte und gegen die A-Säule stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

