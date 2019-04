Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeugen

57537 Wissen, Pirzenthaler Str. (K 65) (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sa., 30.03.2019, 12:00 Uhr bis Mo., 01.04.2019, 07:00 Uhr, insgesamt ca. 400 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baustellenfahrzeugen, die auf dem Baustellenlagerplatz an der K 65 abgestellt waren. Der Kraftstoff wurde aus den Tanks der Fahrzeuge abgezapft. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Wissen zu wenden.

