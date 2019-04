Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied ; Verkehrsunfälle mit 3 verletzten Personen

Neuwied (ots)

Am gestrigen Mittag ereigneten sich im Stadtgebiet Neuwied insgesamt 3 Verkehrsunfälle bei denen 3 Personen verletzt wurden.

Gegen 10:12 Uhr krachte es in der Sauerbruchstraße Neuwied ST Gladbach das erste Mal. Hier übersah ein 45 jähriger Pkw Fahrer beim Rückwärtsfahren den 19 jährigen Fahrer eines Motorrollers. Durch die Kollision verletzte sich der Zweiradfahrer leicht an der Ferse.

Gegen 12:20 Uhr rückten dann Neuwieder Beamte zu einem Verkehrsunfall in die Allensteiner Straße aus. Ein 50 jähriger Pkw Fahrer befuhr die Allensteiner Straße in Fahrtrichtung Blücherstraße und wollte an der Einmündung zur Stettiner Straße nach links in diese abbiegen. Vermutlich aufgrund der sehr tief stehenden Sonne übersah er bei diesem Manöver den entgegenkommenden Pkw eines 53 jährigen Mannes. Bei der heftigen Kollision wurde der 53 Jährige ebenfalls leicht verletzt.

Schwerer traf es den 17 jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades gegen 13:30 Uhr in der Wilhelm-Leuchner-Straße. Dieser wurde von einem 19 jährigen Pkw-Fahrer beim Einbiegen aus der Bismarckstraße übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch sich das Krad überschlug und der Fahrer zu Boden stürzte. Er zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch den hinzugezogenen Notarzt wurde er in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.

