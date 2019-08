Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zigarettenautomat aufgebrochen - Einbruch in Geschäftshaus misslingt ++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall ++

Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen - Einbruch in Geschäftshaus misslingt

Zeven. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Diebe an der Godenstedter Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aus dem Gerät nahmen sie die Zigaretten und auch das Geld heraus. Zuvor hatten vermutlich die gleichen Täter dort versucht in ein Geschäftshaus einzubrechen. Das gelang ihnen aber nicht.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hindenburgstraße sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus Gnarrenburg hatte vermutlich zu spät erkannt, dass eine 58-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Gnarrenburg, verkehrsbedingt halten musste. Die junge Frau fuhr mit ihrem VW Golf auf den Kia der 58-Jährigen auf. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell