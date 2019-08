POL-ROW: ++ Schneller Fahndungserfolg - Plüschrabe Freddy ist wieder zu Hause ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Der Plüschrabe Freddy ist wieder zu Hause. Ein Junge hatte sein kleines Schmusetier in der vergangenen Woche bei einem Besuch der Rotenburger Polizei verloren. Seitdem fehlte von dem jungen Besitzer jede Spur. Eine Pressemeldung und auch ein TV-Bericht beim Regionalsender von Sat1 halfen nicht. Jetzt konnte ein Beamter der Rotenburger Wache den kleinen Mika auf einem Einschulungsfoto in der Zeitung wiedererkennen. Groß war die Freude, als der Junge am Donnerstagvormittag sein Stofftier in der Schule zurückbekam.

