Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Parkplatz; Stedesdorf - 56-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer VW Kombi ist am Donnerstag auf einem Parkplatz im Bereich Am Hafen West in Neuharlingersiel beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrertür und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Stedesdorf - 56-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall im Bereich Esenser Straße/Hauptstraße ist es am Donnerstag gegen 17:30 Uhr in Stedesdorf gekommen. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Esenser Straße und wollte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Wittmund abbiegen. Dabei übersah der 19-jährige aus Celle offenbar einen von rechts kommenden bevorrechtigten 56 Jahre alten Isuzu-Fahrer aus Stedesdorf. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell