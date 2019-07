POL-AUR: Marienhafe - Tödlicher Badeunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Im Altkreis Norden hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Badeunfall ereignet. Rettungskräfte wurden am Donnerstag gegen 18:30 Uhr zu einem Kiessee am Tjücher Moortun in Marienhafe alarmiert. Passanten hatten beobachtet, wie ein Mann in der Mitte des Kiessees geschwommen und abgetaucht, aber nicht wieder aufgetaucht war. Nach etwa einer Stunde konnte der Mann nur noch tot aus dem See geborgen werden. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Marienhafe und Upgant-Schott sowie die Feuerwehr Norden mit einem Rüstwagen-Kran und einem Schlauchboot. Darüber hinaus waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die DLRG Ortsgruppe Aurich und das DRK Hage im Einsatz. Die Feuerwehr Wiesmoor, die mit einer wärmebildfähigen Drohne angefordert worden war, konnte die Anfahrt abbrechen.

Die Ermittlungen zum Vorfall und zur Klärung der Identität des Toten dauern an.

