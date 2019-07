Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht auf Parkplatz; Neuharlingersiel - VW Golf beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer Suzuki PKW ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Friedeburg beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Autofahrer den Suzuki vorne rechts am Kotflügel und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

Neuharlingersiel - VW Golf beschädigt

Auf einem Parkplatz in Neuharlingersiel ist am Mittwoch ein schwarzer VW Golf 7 beschädigt worden. Zwischen 10:30 Uhr und 20:20 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße Am Hafen Ost. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 927180.

