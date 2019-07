Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei vollstrecken mehrere Haftbefehle am Wochenende

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart gleich mehrere Haftbefehle vollstrecken. Zwei Verurteilte gingen den Beamten bereits am Freitagmittag (12.07.19) ins Netz. Im ersten Fall handelte es sich um einen 25-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der nach Zagreb fliegen wollte. Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann noch eine Geldbuße wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit in Höhe von 101,00 EUR zu zahlen hat. Die zur Hilfe gerufene Schwester konnte den Geldbetrag schließlich aufbringen. Seinen Flieger verpasste der 25-Jährige zwar, aber dafür konnte er die Polizeidienststelle auf freiem Fuß verlassen. Auch ein 20-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger konnte seine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe durch die Großzügigkeit seiner Schwester noch abwenden. Der junge Mann wurde nach seiner Landung mit einem Flieger aus Pristina kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Hiernach wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.700,00 EUR verurteilt. Das Geld zahlte die Schwester auf das Konto der Landesoberkasse Baden-Württemberg ein. Am Samstagabend (13.07.19) ging den Beamten ein weiterer Gesuchter ins Netz, der wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße in Höhe von 160,00 EUR zu zahlen hatte. Den Betrag konnte der Mann direkt vor Ort entrichten und anschließend seine geplante Reise in die Türkei fortsetzen.

