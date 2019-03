Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 22.03.2019

Straßenhaus (ots)

Unfallflucht in Puderbach

Puderbach - Innerhalb der letzten Tage wurde gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung ein Betonpoller angefahren. Aufgrund der Spuren könnte ein Bus als unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Beschädigter roter Kleinwagen wird nach Unfall in Kleinmaischeid gesucht

Kleinmaischeid - Am Donnerstag, dem 21.03.2019, kam es um 09.50 Uhr, in Höhe einer Fahrbahnverengung, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher meldete sich bei der Polizei. Gesucht wird jedoch der geschädigte rote Kleinwagen. Dieser fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Beschädigungen an der Grundschule in Buchholz

Buchholz - An der Grundschule in Buchholz kam es in den letzten Wochen mehrfach zu Sachbeschädigungen. Die Taten ereigneten sich jeweils in den Abend- und Nachtstunden. Es gibt Hinweise auf Jugendliche und Heranwachsende. Die Polizei beabsichtigt die Örtlichkeit mit in die Streifentätigkeit einzubeziehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

