POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen; Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete ist am vergangenen Samstag am Schloßplatz in Aurich gestohlen worden. Das Damenrad war zum Tatzeitpunkt zwischen 19:30 Uhr und 23 Uhr in einem Fahrradständer vor dem Amtsgericht am Schloßplatz abgestellt. Hinweise zum Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines VW Golf ist am Donnerstagabend in Aurich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden. Er war gegen 21:30 Uhr auf der Kreuzstraße unterwegs. Die Beamten vermuteten, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

