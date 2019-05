Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Wörth am Rhein, 24.05.2019 (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 21.05.2019, bis Freitagabend, 24.05.2019, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Wilhelmstraße in Wörth geparkten Citroen. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

