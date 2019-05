Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrten Landau, Parkplatz Filmwelt, 25.05.2019

Landau (ots)

Mehrere Mitteiler melden in der Nacht auf Samstag gegen 04:15 Uhr einen PKW auf dem Parkplatz der Filmwelt Landau. Das Auto würde durchgehend mit quietschenden Reifen im Kreis fahren. Vor Ort wurde festgestellt, dass am Steuer ein 18-jähriger saß. Zuvor hat nach polizeilichen Feststellungen eine 17-jährige Freundin auf dem Parkplatz eine Spritztour unternommen. Der PKW selbst gehöre einer Freundin der beiden Hauptakteure. Letztlich wurde von den Polizeibeamten festgestellt, dass die 17-jährige ohne Führerschein mit 1,3 Promille Atemalkohol zunächst einen Verkehrsunfall verursachte, indem sie u.a. eine Schranke beschädigte. Der 18-jährige Bekannte der Fahrerin übernahm das Steuer und fuhr den beschädigten PKW in eine dunkle Ecke des Parkplatzes. Auch dieser Fahrer war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000.- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell