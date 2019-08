Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Eine leichtverletzte Person und zwei abschleppreife Autos nach Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Wallstadter Straße/Theodor-Storm-Straße ereignete sich am Sonntag, gegen 9:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 73-jähriger VW-Fahrer nahm an der Kreuzung einem von links kommenden 38-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt, woraufhin beide im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Durch die Kollision zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste nach einer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

