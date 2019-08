Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer fährt in Straßengraben

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 46-jähriger Pedelecfahrer die K 35. Ein Autofahrer musste dem in Schlangenlinie fahrenden Pedelecfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztlich fuhr der 46-Jährige in den Straßengraben, blieb dabei aber unverletzt. Da er erheblich unter Alkoholeifluss stand, muss er nun mit einem Strafverfahren rechnen. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

