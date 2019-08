Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ruhestörung und Widerstand

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei gegen 02.00 Uhr eine Ruhestörung durch überlaute Musik gemeldet. Die ruhestörende Familie (Vater, Mutter, Sohn) war uneinsichtig und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv wie beleidigend. Letztlich musste der 25-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und durch einen Arzt entnommen.

