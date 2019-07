Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Feuer in Gaststätte

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Sonntag in Laupheim.

Gegen 19.15 Uhr hatte ein Zeuge in der Gaststätte in der Hasenstraße Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Im Treppenhaus war starker Rauch, weshalb die Gaststätte und zwei Wohnungen evakuiert wurden. So blieben die rund 25 Menschen unverletzt. Die Feuerwehr lüftete und lokalisierte mit einer Wärmebildkamera den Brandherd. Der war im ersten Obergeschoss im Bereich einer Holzdecke. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 5.000 Euro. Neben der Feuerwehr Laupheim waren auch umliegende Feuerwehren im Einsatz.

