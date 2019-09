Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Mörlheim, K1, 25.9.19, 18.20 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Landau (ots)

Am 25.9.19, gegen 18.20 Uhr, verletzte sich ein 68-jähriger Pedelecfahrer auf der K1 bei Landau-Mörlheim. Er befuhr die Kreisstraße in Richtung LD-Mörlheim, als sein Vorderrad auf den unbefestigten Seitenstreifen kam. Er stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Pedelcfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

