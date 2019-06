Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall auf A 49: Alle Fahrstreifen wieder frei; zwei Verletzte

Kassel (ots)

(Beachten Sie zu dem Unfall auf der A 49 bitte auch unsere heute, um 14:16 und 15:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung.)

Autobahn 49 (Landkreis Kassel): Nach dem Unfall auf der A 49 in Richtung Baunatal, etwa 100 Meter vor dem Kreuz Kassel-West, sind seit 16:20 Uhr alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigeben. Bereits gegen 15:40 Uhr konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 13:40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Ermittlungen hatte offenbar eine 30-jährige Fahrerin eines VW Caddy aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt bei dichtem Verkehr versucht, vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen zu wechseln. Durch das Abbremsen war es zu mehreren Zusammenstößen verschiedener nachfolgender Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen und dem Verzögerungsfahrstreifen gekommen. Insgesamt waren zwei Pkw und vier Lkw an den Zusammenstößen beteiligt. Ein Beifahrer in einem der beteiligten Lkw, der von hinten auf einen anderen Lkw auffuhr, zog sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer diese Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Zudem zog sich der Fahrer eines anderen Lkw leichte Verletzungen zu.

Aufgrund der Zusammenstöße waren zwei Pkw und drei Lkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 49 mit mehreren Kilometern Stau.

