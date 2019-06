Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verursacht Unfall am Weinberg mit drei Leichtverletzten und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am vergangenen Mittwoch (19. Juni) am Weinberg in Kassel offenbar durch seinen Fahrstreifenwechsel einen Folgeunfall zwischen mehreren nachfolgenden Autofahrern. Dabei zogen sich drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen anschließend vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Zudem waren Sachschäden von ca. 30.000 Euro entstanden. Der verursachende Fahrer, dessen Wagen selbst nicht beschädigt worden war, setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Da derzeit keine Hinweise zu dem Verursacher oder auf sein Fahrzeug vorliegen, suchen die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall an dem Mittwoch gegen 16:15 Uhr. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer war offenbar am Weinberg vom Zubringer auf die Frankfurter Straße stadteinwärts aus Richtung "An der Karlsaue" gekommen. Als er von dem Beschleunigungstreifen nach links auf den rechten Fahrstreifen der Frankfurter Straße wechselte, übersah er offenbar den dort fahrenden Seat eines 61-Jährigen aus Kassel. Der 61-Jährige war dem Fahrzeug reflexartig nach links ausgewichen und hatte so einen Zusammenstoß vermeiden können. Der nächste nachfolgende Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen, ein 67-Jähriger aus Baunatal mit einem Volvo, hatte dem Unbekannten ebenfalls nach links ausweichen müssen. Dabei touchierte der Volvo einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW California eines 48-Jährigen aus Bad Emstal, der wiederum eine Vollbremsung hinlegen musste. Zwei auf dem linken Fahrstreifen von hinten kommende Autos, ein VW Golf und ein Citroen X 3, waren daraufhin auf den bremsenden VW Bus aufgefahren. Dabei zogen sich der aus Kassel stammende 54-jährige Fahrer des Golfs, der 28-Jährige aus Kassel am Steuer des Citroen sowie der 41-jährige Beifahrer aus Kassel in diesem Wagen die Verletzungen zu. Der VW California war im Heckbereich, der Golf an Front und Heck sowie der Citroen im Frontbereich erheblich beschädigt worden.

Nun bitte die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

