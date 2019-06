Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf A 49: Vier Lkw und zwei Pkw beteiligt; offenbar ein Lkw-Fahrer verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie zu dem Unfall auf der A 49 bitte auch unsere heute, um 14:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Erstmeldung.)

Autobahn 49 (Landkreis Kassel): An dem Unfall, der sich gegen 13:50 Uhr auf der A 49 in Fahrtrichtung Baunatal, etwa 100 Meter vor dem Kreuz Kassel-West, ereignete, sind nach derzeitigen Erkenntnissen vier Lkw und zwei Pkw beteiligt. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ist ein Lkw-Fahrer offenbar bei dem Unfall verletzt worden. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Mehrere Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Aktuell ist die A 49 in Fahrtrichtung Baunatal weiterhin voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung kann derzeit nicht abgesehen werden.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell