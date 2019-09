Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrerin leichtverletzt

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, gegen 07:35 Uhr, befuhr eine 17-jährige Motorradfahrerin die B 48, kam in der Abfahrt Bad Bergzabern-Mitte beim Abbremsen ins Rutschen und stürzte auf regennasser Fahrbahn auf die Straße. Hierbei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.- Euro.

