BPOL NRW: Schleusung mit Minderjähriger wird von Bundespolizei in Aachen-Brand beendet

Aachen - Eschweiler (ots) - Die Bundespolizei konnte am Montagabend in Aachen-Brand eine Schleusung mit einer 16-Jährigen beenden. Das Schleuserfahrzeug war zuvor aus Belgien über die BAB 44 nach Deutschland gefahren und von den Beamten in Aachen-Brand aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 43-jähriger Schleuser hatte in seinem Fahrzeug 4 Personen befördert, davon waren zwei Personen ohne ausreichende Ausweispapiere. Bei einem 20-Jährigen wurde erst nach seiner Durchsuchung eine Aufenthaltsgestattung (Bescheinigung als Asylantragsteller) von der Stadt Köln aufgefunden. Eine 16-Jährige konnte keine Ausweispapiere vorlegen. Sie war nach eingehenden Recherchen im In- und Ausland noch nicht ausländerrechtlich erfasst worden und äußerte auf der Dienstelle in Eschweiler ein Asylbegehren. Die 16-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an eine Jugendeinrichtung des Jugendamtes Eschweiler übergeben. Der 20-Jährige wurde nach seiner Beanzeigung wegen der unerlaubten Einreise mit einer Anlaufbescheinigung, sich beim Ausländeramt in Köln zu melden, wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Schleuser laufen zurzeit noch die Ermittlungen im In- und Ausland.

