BPOL NRW: Versteck in Zugtoilette; Bundespolizei nimmt vier Jugendliche in Gewahrsam

Bonn (ots) - Sonntagnacht wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich vier Jugendliche im Intercity 209 zwischen Köln und Bonn in einer Zugtoilette versteckt hielten.

Im Bonner Hauptbahnhof nahm ein Einsatzmittel der Polizei Bonn die Ausreißer in Empfang. Die eintreffenden Bundespolizisten übernahmen die Jugendlichen im Alter von 13, 14 sowie zwei im Alter von 16 Jahren, um sie in Gewahrsam zu nehmen und zur Dienststelle zu bringen. Dabei stellte sich heraus, dass die vier Ausreißer von zu Hause bzw. einer Jugendeinrichtung abgängig waren. Alle Jugendlichen erhielten von der Bundespolizei eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen und wurden nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten in einer Jugendschutzeinrichtung untergebracht.

