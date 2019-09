Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Rastatt (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle wurde am Montag um 22.20 Uhr ein Kugoo-Fahrer in der Karlsruher Straße kontrolliert. Bei einer genaueren Überprüfung des 39-jährigen Fahrzeuglenkers fiel den Beamten des Polizeireviers Rastatt auf, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Bei einem Drogenvortest wurde der Mann positiv getestet, worauf man ihn zur Blutentnahme brachte. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell